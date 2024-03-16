Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bugün sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Sis, özellikle limanda yük boşaltma çalışmalarında aksaklıklara sebep oldu. Bazı araç sürücüleri sisli havada farlarını yakarak ilerlemeye çalışırken, şehrin belirli noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı. Yetkililer, sabah saatlerinde kazaları engellemek adına araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sisli havanın Bandırma ve çevresinde sabah saatlerinde etkili olacağı belirtilirken, öğle saatlerine kadar sisin dağılması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise en düşük 5 dereceyi gördü, gün boyunca ise en yüksek sıcaklık 14 derece civarında seyretmesi bekleniyor.