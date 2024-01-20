Balıkesir’in Bandırma ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin dış kaplamasını uçurdu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde zaman zaman saatteki hızı 60 kilometreyi aşan rüzgar hastanenin dış kaplamasını uçurdu. Kaplamanın düştüğü sırada kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi. Hastane yönetimi ivedilikle önlem aldı.

Öte yandan, Bandırma’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı. Sürücüler, araç trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi’nde zor anlar yaşadı. Yağış etkisini fırtına ile iyiden iyiye kendisi gösterirken, hazırlıksız yakalananlar ise sırılsıklam oldu.