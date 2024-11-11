Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ’Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliğinde 750 çam fidanı toprakla buluştu.

Yeni Mahalle’de ağustos ayında yanan 26 dönümlük alandaki etkinlikte 750 selvi ve çam fidanı dikimi gerçekleşti. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 6’ıncı Ana Jet Üssü Komutanlığından askerler, öğrenciler, denetimli serbestlik hükümlüleri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdür Faruk Tuna Yüksek, "2019 yılında milli ağaçlandırma genelgesi kapsamında 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmaktadır. Hep birlikte bu etkinliğimizi de Bandırma’da gerçekleştiriyoruz. Bu yılın teması ‘Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ olarak planlandı. Milli ağaçlandırma günün amacı, çocuklarımıza, ağaç ve orman sevgisini aşılamak, gelecek nesillerin çevre bilincini sağlamak, daha yeşil bir Bandırma ve daha yeşil Türkiye’yi gelecek nesillere bırakmak olacaktır. Yangın kaynaklı alandaki ağaçlardan kat ve kat fidan dikimi yapılarak alanlarımızı yeşillendireceğiz. Etkinliğimizin hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, "Etkinlikte Yeni Mahalle’de ağustos ayında çıkan yangın sonrası, yanan ağaçlarımızın yarasını dindirmek için bu alana fidan dikimi yapıyoruz. Bandırma’daki kurum kuruluşlarla birlikte etkinliğimizi icra edeceğiz. Sorumluluk bilincini kaybetmeden gelecek nesillerimize emanet edeceğimiz ormanı yeniden inşa ediyoruz. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkan Vekili Niyazi Yeloğlu, 6’ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, protokol üyeleri katıldı.