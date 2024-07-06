Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yerleşim yerine yakın noktalarda eş zamanlı çıkan yangınlar, hızlı müdahale ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yakın bir yerleşim yerinde meydana gelen olayda, İddialara göre, Bandırma-Bursa istikametine seyir halinde olan bir kamyonun egzozundan çıkan kıvılcımın neden olduğu belirtildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, kısa sürede kontrol altına alınması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Olay yerine 3 itfaiye aracı ve 1 su ikmal aracı ile çok sayıda itfaiye personeli sevk edilirken, yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi sağlandı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yangının kontrol altına alınması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve yolun kısa süreliğine trafiğe kapatılmasını sağladı.

Her iki alanda çıkan yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.