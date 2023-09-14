Bankalar ve finansal kurumlar tüketicilerin ve kurumların nakit ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek adına kredi ürünlerini kullanıma sunmaktadırlar. Tüketicilerin kullanmış oldukları bu krediler ihtiyaçlara göre çeşitliliğe sahip olduğu gibi ödeme planları da kullanılan kredi tutarlarına bağlı olarak düzenlenmektedir.

Düzenlenen ödeme planlarına uyum gösterilerek ve belirlenen vadelerde ödemelerin gerçekleştirilmesi halinde bir sonraki kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması oranı oldukça yüksektir. Ancak düzensiz yapılan ödemeler ve geciken sorunlu kayıtlar kişinin risk profilinin oluşmasına yol açmaktadır. Tüm bunların yanı sıra ödeme planı dahilindeki taksitlerin ödenmemesi halinde ise tutarlara faizler eklenmektedir.

Kullanılan kredi ürünlerinde yaşanılan gecikmelerde ve düzensizliklerde bankalar cezai işlem olarak öncelikle borç tutarlarına faiz uygulaması yapmaktadırlar. Bu faiz oranları ise bankaların çalışma politikalarınca değişmektedir. Ayrıca kredi kartı borçlarından kaynaklı eklenecek faiz oranları ile kredi tutarlarına yansıtılacak faiz oranları da değişiklik göstermektedir.

Bankalar ve finansal kuruluşlar belli bir süre cezai işlem niteliğinde gecikme faizi eklemesinin ardından tüketicinin kullanacak olduğu ürün ve hizmetlerde kısıtlama yapmaktadırlar. Bu kısıtlamalar içerisinde de tüketicinin taksit tutarlarının temin edilmesi ve mevcut borcun ödenmesine ilişkindir. Bu durum sonucunda da borcun ödenmemesi halinde hukuki süreç başlatılmakta ve haciz işlemlerine kadar ilerleyebilmektedir. Bu nedenle tüketiciler banka nasıl haciz yapar konusunda araştırmalar yapmaktadır. Ancak borcun ödenmesi halinde bankalar hukuki süreci başlatmamaktadır.

Hukuki sürecin sonunda haciz işlemleri başlatılmaktadır. Banka nasıl haciz yapar sorusuna yanıt aramak gerekir ise; işte bu noktada bankalar kendi yürüttükleri yasal işleyişlerin herhangi bir yanıt almaması halinde alacağın tahsil edilebilmesi için İcra Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmakta ve bu bildirim sonrasında banka aradan çekilmektedir. Bu prosedür sonrasında tüm işleyiş avukatlar ve borçlu tarafından birebir yürütülmektedir. İcra Müdürlüğü’ne banka tarafından yapılmış olan bildirim sonrasında borçluya tebligat iletilmektedir. Tebligatın gönderilmesinin ardından 7 gün içinde borcun ödenmesi ya da itiraz edilmesi zorunludur.

Tebligat sonrasında mevcut borcun ödenmemesi ya da itiraz edilmemesi halinde haciz işlemleri başlatılmaktadır. Bu aşamadan sonra haciz memurları ev ya da iş adresine gelerek haczedilecek eşyaları tespit etmektedirler. Borçlunun bu adreslerde olmaması halinde dahi kapı bir başkası tarafından açılmış ise ya da herhangi bir aracı tarafından açtırılması sonrasında haciz yapılabilmektedir.

Memurların yasalar çerçevesinde belirtilen malları ve malzemeleri haczetmelerinin ardından süreç tamamlanmış olmaktadır. Son dönemlerde ise mala yapılan hacizlerin yanı sıra maaşa haciz işlemleri sıklıkla duyulmaktadır. Sigortalı çalışan bir borçlunun maaşına yasal oranlar üzerinden haciz koyulmakta ve borçludan alınacak olan tutar tahsil edilmektedir.