Haziran ayında kira artışında tavan oran yüzde 32,24 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Mayıs 2026’da TÜFE aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda ise yüzde 32,61 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından kira sözleşmelerinde esas alınan on iki aylık ortalama da netleşti.

Buna göre haziran ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranı yüzde 32,24 olacak.

Örneğin mevcut kirası 40 bin TL olan bir kiracı için haziran ayı kira artış tutarı 12 bin 896 TL olarak hesaplanıyor. Bu artışla birlikte yeni kira bedeli 52 bin 896 TL’ye yükseliyor.