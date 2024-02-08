Bankalar, müşterilerine uyarıda bulunarak kullanılmayan hesaplardaki paraların Mayıs'ın 31'ine kadar alınmazsa TMSF'ye devredileceğini duyurdu.

Müşteriler, internet bankacılığı veya mobil uygulamalar aracılığıyla hesap sayısını kolayca öğrenilebilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLİYOR

e-Devlet hesabınıza giriş yapıp banka sorgulama yazdığınızda hesabınızın bulunduğu bankalar sıralı bir biçimde liste halinde karşınıza çıkmaktadır.

“HESAPLARINI TAKİP EDİN”

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, konu hakkında bilgilendirme yaparak şu ifadelere değindi: “Bu parayı alabilme şansınız var. Bankalar, 10 yılın sonunda bu bilgiyi internet adreslerinde paylaşıyorlar. Birçok önemli miktar da bu şekilde bankada kalabilir"

Ayrıca Bal, düşük miktarların dahi hesaplarda kalabileceğini belirterek, "1 liranız bile olsa mutlaka onun peşine düşün. Özellikle vefat eden yakınlarıyla ilgili vatandaşlarımız mutlaka bunu takip etsinler" dedi.

‘İLGİLENMİYORUZ’ DEDİLER

Bazı vatandaşlar, sahip oldukları 7-8 hesaba rağmen bunlarla ilgilenmediklerini ifade etti.

Başka bir başka vatandaş ise, "Yaklaşık iki sene önce çalışmadığım tüm bankaların hesaplarını kapattım. Büyük bir kısmını da çektim" şeklinde konuştu.