İHH İnegöl Arama Kurtarma Ekip Sorumlusu Yavuz Bayram, deprem riski olan İnegöl’de birbirinden değerli uzaman arama kurtarma ekipleri olmasına karşın, belediye yönetiminin sadece bir ekibi öne çıkarmasını etik olarak doğru bulmadıklarını söyledi.

İnegöl’de her arama kurtarma ekibinin değerli olduğunu ve her ekibin gelişmesi ve büyümesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Yavuz, buna rağmen kendilerinin yok sayılarak değersizleştirildiğini öne sürdü.

Uzun zamandır bu konuda yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle depremin hemen ardından Hatay Antakya Havaalanında Başkan Alper Taban’a bu konuda ki sitemlerini dile getirdiklerini söyleyen Yavuz, “Başkanımız Alper Taban’a İHH Arama Kurtarma ekibinin sitemlerini dile getirdik. Hiç aranmadığımızı, ekibin ihtiyaçlarının hiç sorulmadığını anlattık. Başkanımız asla bir ayrımcılığın olmadığını hatta bizleri İnegöl’de ağırlamak istediklerini söyledi. Sonrasında da kendisiyle İnegöl’de makamında bir araya geldik. Oldukça verimli bir görüşme yaptığımız kanaati oluşmuştu bizde. Ancak ziyaret sonrası anladık ki bizler yine yok sayılıyoruz. İHH İnegöl Ara Kurtarma ekibi gerek tecrübesi gerekse de bilgi donanımı ile ilçemizin en değerli oluşumlarından biri. Ancak bizim içinde kıymetli olan diğer bir oluşumu her platformda dile getirip bizi hiç yokmuşuz gibi görmesi tüm ekip arkadaşlarımızı üzdü. Belediye Başkanımız Alper Taban’a tüm İnegöl’ün Belediye Başkanı olduğunu hatırlatırım. Arama Kurtarma ekiplerini ayrıştırmak ve ötekileştirmek bir fayda vermeyecektir” diye konuştu.