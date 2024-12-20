Yüksek enflasyonla mücadele amacıyla kredi kartı kullanımı, yüksek faiz oranlarıyla sınırlanmaya çalışılmıştı.

Faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle vatandaş, kredi kartı kullanımını giderek azalttı.

Ancak yıl sonuna yaklaşıldıkça, bankalar bilanço hedeflerini tutturabilmek için yeni adımlar atmaya başladı.

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre, bankalar, dijital ve mobil kanallar üzerinden ilk kez müşteri kazanmayı hedefleyenlere çeşitli avantajlar sunmaya başladı. Bu kapsamda, taksitli nakit avans, kredi kartına 2.500 TL’ye kadar nakit puan, 3 ay ertelemeli kredi ve faizsiz nakit avans kullanım limiti 55 bin TL'ye kadar yükseltildi.

Bankalar, sıfır faizli kredi imkanı sunarak ve geri ödeme sürelerini 6 aya kadar uzatarak yeni müşteriler edinmeyi amaçlıyor. Bankacılık sektörü, yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanyalarıyla, bireysel müşterilerden esnafa kadar geniş bir kesimin nakit ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Faizsiz nakit ihtiyacını karşılamak isteyen müşteriler, bankaların sunduğu bu kampanyaya ilgi göstermeye başladı. Banka temsilcileri, dijital ve mobil kanallar üzerinden birçok başvuru aldıklarını belirterek, emekli maaşına yapılan promosyonla bile 80 bine yakın vatandaşın başvuruda bulunduğunu ifade etti.

En değerli müşterinin parasını mevduattan alıp giden değil; parasını bankada türlü hizmetlerde kullanan müşterilerin daha çok önem kazandığını aktardı. Daha fazla işlemin bankadan yapılması ile ilgilide sektör temsilcisi, “Eğer çok fazla bankacılık işlemi alıyorsa daha düşük faizle kredi çekip, daha yüksek tutarda kredi kullanabiliyor” şeklinde konuştu.

Kampanyasız krediler incelendiğinde, Merkez Bankası'nın verilerine göre en yüksek faiz oranı, yüzde 74,3 ile ihtiyaç kredisi olarak öne çıkıyor.

PEKİ HANGİ BANKA FAİZSİZ KREDİ VERİYOR

İş Bankası: İşCep’ten 3 ay ertelemeli kredi, ayrıca 25 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli taksitli nakit avans ile 30 bin TL’ye varan yüzde 0 faizli ek hesapla toplam 55 bin TL’ye kadar nakit avans.

Akbank: Mobilden banka müşterisi olanlara, yüzde 0 faizli 25 bin TL’ye varan 3 ay vadeli taksitli arta para ve 25 bin TL’ye varan yine 3 ay vadeli taksitli avansla toplam 50 bin TL’ye varan faizsiz nakit imkanı.

Garanti Bankası: Mobilden müşteri olanlara 25 bin TL’ye varan faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye varan yüzde 0 faizli taksitli nakit avansla toplam 50 bin TL’ye kadar nakit için 6 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

Yapı Kredi: Aylık yüzde 4,03 vade farkıyla 36 aya kadar 50 bin TL yılbaşı kredisi sunuyor.

Ziraat Bankası: Ziraat Mobil’den müşteri olanlara 5 bin TL Bankkart Lira imkanı sunuyor. Banka POS’undan yapılan tek seferde 2.500 TL ve üzeri alışverişte 500 TL, toplam 5.000 TL Bankkart Lira hediye ederken, ücretsiz havale ile yüzde 50 indirimli fast sunuyor.

QNB: Mobilden yeni müşteri olanlara 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans.

Denizbank: Cepten yeni müşterilere özel, 25 bin TL’ye varan taksitli nakit ve 10 bin TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor. Söz konusu kampanya TROY kredi kartlarında geçerli olacak.

TEB: İlk kez TEB müşterisi olanlar için TEB kredi kartlarına 25 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizle taksitli nakit avans imkanı sunuyor.