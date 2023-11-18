Bankalar emeklilere aylıklarına göre farklı promosyon tutarı sunuyor. İşte bankaların promosyon detayları haberimizin devamında...

Ülke genelindeki 16 milyon emekli için bankalar, emeklilere özel olarak avantaj sunarak rekabet oluşturuyorlar. Bu süreçte emekli maaşlarına yönelik beklentilerin artmasıyla bankalar arasındaki promosyon fiyatları değişiklik göstermektedir. İşte ayrıntılar...

Ziraat Bankası

Maaşı 3.500 liranın altında olanlara 3.000 lira, 3.500 – 7.500 arasında maaşı olanlara 3.500 lira, 7.500 ile 10.000 lira arasına 4.500 lira,10.000 liranın üzerine ise 5.000 lira.

TEB

3.500 liranın altında maaş alanlara 3.000 lira, 7.500-9.999 lira arasına 4.500 lira, 10.000 lira ve üzerine de 5.000 lira.

Denizbank

3.500 liraya kadar maaşı olanlara 3.000 lira 3.500 - 7.500 lira arasına 3.500 lira, 7.500 - 10.000 lira arasına 4.500 lira,10.000 lira ve üzerine 5.000 lira.

QNB

Maaşı 3.499 liranın altında olanlara 4.800 lira, 7.500 ile 9.999 lira arasına 7.200 lira,10.000 lira ve üzerine 8.000 lira promosyon verilecek.