Garanti BBVA: 10.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL, 10.000 - 15.000 TL arası için 10.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arası için 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon sunuyor.