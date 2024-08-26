Emekli promosyonlarına ilişkin bankaların sunduğu fırsatlar oldukça çeşitli ve çekici. İşte bazı bankaların emekli promosyonları:
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Garanti BBVA: 10.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL, 10.000 - 15.000 TL arası için 10.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arası için 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon sunuyor.
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Ziraat Bankası: SGK emekli maaşını bankadan alanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor.
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Halkbank: SGK emeklileri için 3 yıl boyunca banka aracılığıyla maaş almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.
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ING Bank: SGK emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre ek nakit promosyonlar ve toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon avantajları sunuyor.
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Fibabanka: SGK emeklilerine yönelik, maaşlarını bankadan almayı taahhüt edenlere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
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İş Bankası: Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor, maaş tutarına göre değişiyor.
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QNB Finansbank: 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek avantajlar sunuyor.
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Akbank: SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyon ödülü ve ek 2.500 TL chip-para imkanı sağlıyor.
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VakıfBank: Maaşını Vakıf Bank'a taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ve ek avantajlar sunuyor.
Bu promosyonlar, emeklilerin maaşlarını belirli bir süre bankada tutmaları ve belirli şartları yerine getirmeleri durumunda geçerli olmaktadır.