Enflasyondaki hızlı yükseliş, Türkiye'de banknot tercihlerini köklü bir şekilde değiştirdi. Son verilere göre, piyasadaki en yüksek değerli banknot olan 200 TL'liklerin payı %76'ya ulaşarak rekor kırdı. Bu banknotlar, vatandaşların artan maliyetlere karşı harcama gücünü korumak için tercih ettiği ana seçenek haline geldi. Öte yandan, 100 TL'lik banknotların piyasadaki payı ise %19'a gerileyerek tarihi düşük seviyelerde seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, büyük değerli banknot taleplerine ilişkin olarak teknik analizlerin sürdüğünü ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak kararların üzerinde çalışıldığını belirtti. Bu süreçte, ekonomik koşulların ve tüketici tercihlerinin banknot kullanımını nasıl etkilediği yakından takip ediliyor.

DOLAŞIMDAKİ 200 TL'NİN PAYINDA REKOR

Artan enflasyon ile birlikte harcama sepetini oluşturan mal ve hizmetler daha yüksek bedellere satıldığı için piyasadaki en yüksek değerli banknot olan 200'lüklere olan talep özellikle 2021'den sonra hızla arttı. 2017'de dolaşımdaki banknotların yüzde 25'ini 200'lükler oluşturuyordu. 2021 sonunda bu oran yüzde 40'a, bugün ise yüzde 76'ya ulaştı. Bu, şu ana kadar 200'lüklerin ulaştığı en yüksek düzey.

100 LİRALIK BANKNOT EN DÜŞÜK ORANDA

2021'de dolaşımdaki payı yüzde 50 olan 100 liralıkların payı bugünlerde yüzde 19'a düştü ve bu da 100 liralık banknotların şu ana kadar gördüğü en düşük oran.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, en büyük iki banknotun piyasadaki payı böylece yüzde 95'e ulaşmış oldu. Buna karşılık 50 liralık banknotların payı yüzde 3; 20 ve 10 liralıkların payı ise yüzde 1'er düzeyine indi.

2004 YILI ÖRNEĞİ

200'lüklerin ulaştığı yüzde 76 pay oldukça yüksek ancak daha önce bundan daha yüksek paya ulaşan banknotlar da olmuştu. Örneğin 2004'te en yüksek banknottun payı yüzde 85'e kadar çıkmıştı.

ATM'LERDE 10-20 TL'LİK BANKNOT DÖNEMİ BİTTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda tam olarak bu konuda bir adım atılmıştı. ATM'lerden günlük para çekme limiti 10 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklikle, bazı bankalarda 7 bin 500 TL olan komisyonsuz para çekme limiti 15 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca, ATM'lerde 20 TL'lik banknot kullanımı sona erdi.