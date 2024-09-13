Kandıra’da incelemelerde bulunan Genel Sekreter Baraçlı, ‘’Önümüzdeki yazın hazırlıklarına şimdiden başlıyoruz’’ dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli’nin yaz turizminde önemli merkezlerinden biri olan Kandıra’da incelemelerde bulundu. Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ile bir araya gelen Baraçlı, önümüzdeki yaz sezonu için planlanan projeleri değerlendirdi. Büyükşehir’in Kandıra’ya turizmden tarıma, ulaşımdan spora kadar geniş alanda çok önemli yatırımlar yaptığına değinen Baraçlı, ‘’Kandıra keşfedilmeyi bekleyen bir cevher. Bugün yaptığımız incelemelerle Kandıra’yı önümüzdeki yaza hazırlayacak projeleri şimdiden ele aldık’’ ifadesini kullandı. Genel Sekreter Baraçlı’ya Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban da eşlik etti.

“KANDIRA’YI TÜM TÜRKİYE TANIYACAK’’

Baraçlı, Kandıra’da Osman Gazi’nin silah arkadaşı ve Kocaeli fatihi Akçakoca Bey’in anıt mezarını da ziyaret etti. Baraçlı, programın sonunda Mavi Bayraklı plajların yer aldığı Kandıra sahillerinde incelemelerde bulundu. Kandıra’nın tarihi ve yaz turizmi için önemli bir merkez olduğunu belirten Genel Sekreter Baraçlı, “Kandıra ilçemiz, sahilleri ve doğa güzelliğiyle keşfedilmeyi bekleyen bir cevher. Büyükşehir Belediyesi olarak Kandıra’mıza önümüzdeki sezonda yapılacak yatırımları ve projeleri belediye başkanımızla görüştük. Büyükşehir olarak yatırımlarımız aralıksız devam edecek. Turizm merkezimiz Kandıra’yı tüm Türkiye tanıyacak” şeklinde konuştu.