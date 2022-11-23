Baraj kenarındaki ev yandı

Boğazköy barajı kenarında bulunan bağ evi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bugün saat 18.30 sıralarında İnegöl'ün Boğazköy barajı kenarında bulunan Mehmet Ali Yılmaz'a ait bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yılmaz, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.