Barcelona Castellar del Valles Belediye Başkanı İgnasi Gimenez Renom ve beraberindeki heyeti Darıca’da ağırlayan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce basımını hediye etti.

Erasmus Projesi kapsamında İspanya ve Portekiz ortaklığında tamamı AB fonları tarafından finanse edilen Atık Yönetiminde Yapay Zeka konulu projesi kabul edilerek değerlendirmeye alınan Darıca Belediyesi, proje kapsamında Barcelona Castellar del Valles Belediye Başkanı İgnasi Gimenez Renom ve beraberindeki heyeti Darıca’da ağırladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında proje hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İspanya’nın Barcelona Castellar del Valles Belediye Başkanı İgnasi Gimenez Renom ve beraberindeki heyete Darıca’yı gezdiren ve ilçede yapılan projeler hakkında bilgiler veren Muzaffer Bıyık, proje ortağı olan heyeti Darıca’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, tamamı AB fonları tarafından finanse edilen Atık Yönetiminde Yapay Zeka konulu proje için konuk başkan İgnasi Gimenez Renom ve proje ortaklarına sertifika takdim etti.

Ziyaret sonrası Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce basımını Barcelona Castellar del Valles Belediye Başkanı İgnasi Gimenez Renom ve beraberindekilere hediye etti. Proje ortaklarını Darıca’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, barış mesajı da vererek "Misafir belediye başkanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın dört bir tarafında hiçbir çocuk ve sivilin ölmediği, barış ve huzur dolu daha adil bir dünya düzeninde tekrar bir araya gelmeyi temenni ediyorum" dedi.