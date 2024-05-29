İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Alman çalıştırıcı Hansi Flick ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Xavi ile yollarını ayıran İspanyol ekibi Barcelona, yeni teknik direktörünü duyurdu. Katalanlar, Alman teknik direktör Hansi Flick ile 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Barcelona’nın resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Flick’in, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Son olarak Almanya Milli Takımı’nı çalıştıran 59 yaşındaki teknik adam, Eylül 2023’te görevden alınmıştı.