İtalya'da Türk adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan, örgütün lideri Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik, KOM Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve İtalyan Güvenlik Makamlarının ortaklaşa yürüttüğü operasyon sonucunda İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano'da düzenlendi.

Operasyonda, Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli, 17'si Türk ve 2'si İtalyan kökenli olmak üzere yakalandı. Barış Boyun, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme ve birçok suçtan aranıyordu. Organize suç örgütü üyeleri arasında 56 ayrı suç kaydı bulunmaktaydı.

Devamında, firari Barış Boyun'un önderliğindeki organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen toplam 26 operasyonda 317 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 175'i tutuklandı ve 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

KOM Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve İtalyan Güvenlik Makamları tarafından yürütülen başarılı operasyon sonrasında, organize suç örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla sürdürülecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından şu açıklamayı yaptı;

İtalya'da ülkemiz adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik;

KOM Başkanlığımız,

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve

İtalyan Güvenlik Makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17’si Türk ve 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki

Hangi büyüklükte olursa olsun, Hangi Ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Onların nefeslerini keseceğiz.

Ülkemiz adli makamlarınca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3’ü cinayet olmak üzere; Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Yağma vb. suçlarından KIRMIZI BÜLTEN ile aranan, elebaşılığını Barış BOYUN’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik;

İtalya Polisi ile KOM Başkanlığı, İnterpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında; İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı.️

Firari Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bu güne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya’ da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda şahıs yakalandı. Bunlardan;

📌175’i tutuklandı ve

📌100’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

KOM Başkanlığımızı, Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı ve İtalyan Güvenlik Makamlarını tebrik ediyorum.

Dünyanın neresinde olursa olsun Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalayıp, nefeslerini kesmeye devam edeceğiz.️ Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.️