Başakşehir’de, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde hummalı bir çalışma yapıldı. Başakşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçe genelindeki camilerde temizlik ve bakım işlemi yaparken bayram boyunca kaçak kesimlere karşı sürekli denetim olacağı da öğrenildi.

Başakşehir Belediyesi ilçe sakinlerinin huzurlu bir bayram geçirmesi adına sıkı bir çalışma başlattı. Başakşehir’deki camiler ve çevresindeki yeşil alanların bakımları yapıldı. İlçe genelindeki camilerin bahçesinde bulunan süs bitkilerine düzenleme sağlandı. Çim alanlarda biçim, fidan diplerinde çapa ve yabani ot temizliği çalışmaları yapıldı.

Zabıta ekipleri denetimde olacak

Zabıta ekipleri de bayram süresi boyunca kaçak kurban kesimlerin önüne geçmek adına ilçenin her köşesinde denetimlerine ara vermeden devam edecek. Bayram vesilesiyle yola çıkacaklara trafik kurallarına uymaları, kemerlerini mutlaka takmaları ve hız yapmaktan kaçınmaları da hatırlatıldı.