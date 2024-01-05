Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor ile lig tarihinde 5. kez karşılaşacak. Evinde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen turuncu-lacivertliler serisini sürdürmek isterken, Adana ekibi ise bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak için mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig’in 19. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Adana Demirspor yarın saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Ligde Başakşehir 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu elde ettiği 19 puanla 14. basamakta bulunurken, mavi-lacivertliler ise 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 6. sırada yer alıyor.

5. randevu

Başakşehir ile Adana Demirspor, yarın oynanacak müsabakayla birlikte Süper Lig’de 5. kez rakip olacak. Geride kalan 4 maçın 3’ünü turuncu-lacivertliler kazanırken 1 kez de Adana temsilcisi sahadan galip ayrıldı. İki takım, Süper Lig tarihindeki ilk maçını 1 Kasım 2021 tarihinde Başakşehir’de oynarken, söz konusu müsabakayı ev sahibi 2-1 kazandı. Adana Demirspor’un rakibine karşı tek galibiyeti ise 19 Mart 2022’de oynanan maçta 2-1’lik skorla geldi. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 maçta ise galip bitiren taraf Başakşehir oldu.

Başakşehir iç sahada 5 maçtır yenilmiyor

Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 5 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmaların 4’ünü kazanırken 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Boz Baykuşlar, son iç saha yenilgisini eylül ayında oynanan maçta Galatasaray’a karşı aldı. Sonrasında Gaziantep FK, Pendikspor, Hatayspor ve Sivasspor’u mağlup eden Başakşehir, MKE Ankaragücü maçından ise beraberlikle ayrıldı.

Adana Demirspor’un deplasmanda yüzü gülmüyor

Başakşehir’in iç sahadaki serisine karşın Adana Demirspor ise bu sezon deplasmanlarda galibiyetle tanışamadı. Mavi-lacivertliler, İstanbulspor ile birlikte dış sahada hiç galibiyeti olmayan iki takımdan biri olarak yer alıyor. Bu sezon 8 deplasman maçı oynayan Adana Demirspor, bu mücadelelerde 3 kez mağlup olurken, 5 kez de berabere kaldı.

Turgut Doman düdük çalacak

Başakşehir ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman’ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Mehmet Salim Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.