Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon alanındaki yatırımlarıyla her geçen gün güçleniyor. Başakşehir’in teknoloji merkezi olan Başakşehir Living Lab’de bir yandan genç girişimcilere destek olunuyor, diğer yandan düzenlenen yarışmalarla girişimciler yatırımcılarla bir araya getiriliyor.

Başakşehir Belediyesi, ‘Ürettikçe varız, ürettikçe güçlüyüz’ anlayışıyla teknoloji yatırımlarına dört elle sarılıyor. Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab’de yenilikçi fikirlere destek oluyor, hayatı kolaylaştıran projelere imza atıyor.

Eğitimde ülke sınırlarını aştı

2013 yılından bu yana girişimcilik, bilişim teknolojileri, kişisel gelişim, tasarım, mekatronik ve akıllı şehircilik kategorilerinde 213’ü farklı olmak üzere bin 643 eğitim düzenlendi. Yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleştirilen eğitimlere 81 ilin yanı sıra 39 ülkeden 202 bin 24 kişi katıldı. Başakşehir Teknoloji Koridoru (BATEK) ile öğrencilere yönelik girişimcilik ve teknoloji tabanlı eğitimler, KOBİ’lere destek programları eğitimleri, girişimcilere ise fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak eğitim ve etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Başakşehir başta olmak üzere 12 ilçedeki 80 okulda, 3 bin 320 öğrenciye teknoloji eğitimi verildi.

Üretime tam destek

Teknolojinin merkezi Başakşehir Living Lab’de her yaş grubuna yönelik robotik kodlama eğitimleri de veriyor. Bu alanda ders alan öğrencilere birebir etkileşime girmesi adına, Başakşehir Living Lab’deki eğitimler 5 robotla destekleniyor. Başakşehir Living Lab’deki Kuluçka Merkezi ile yeni teknolojiler üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan girişimcilere 7 gün, 24 saat çalışma ortamı sağlanıyor. Bu destek sayesinde 240 girişim, kuluçka merkezinin bir parçası oldu.

Eğitimler dolu dizgin devam ediyor

Profesyonel oyuncuların yetiştirildiği BASE E-spor Merkezi’mizde ise gençlerimizi ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlanıyor. İnovasyon Yarışması, Girişimci Günü, Bölgesel Living Lab Zirvesi, Startup Başakşehir ve Gelecek Vadeden Girişimciler Yarışması’nda yenilikçi fikir sahibi girişimciler bir araya geliyor. Öte yandan Yapay Zekâ ve Genişletilmiş Gerçeklik Lisesi Çalıştayı, Girişimcilik, Akıllı Şehirler, Genç Girişimciliğinde Belediyeni Rolü Çalıştayı, Tasarım Maratonu, Robotik Kodlama Hackathon’u gibi 373 çalıştay ve zirveye de ev sahipliği yapıldı.