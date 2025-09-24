Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi, İddiaya göre, mağazadan saat çaldığı öne sürülen çocuk, iş yeri çalışanları tarafından yakalandı. Çocuğun ’bana şiddet uygulandı’ iddiası üzerine kalabalık grup iş yeri sahibine saldırdı. Arbede sırasında mağaza içerisinde maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kalabalık grubun mağazaya gelerek iş yerine sahibine saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.