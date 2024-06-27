Başakşehir Belediyesi, A Milli Takımın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki Çekya maçı için Başakşehir Millet Bahçesi’ne dev ekran kurdu. Başakşehirliler etkinliğe yoğun katılım gösterirken milli takımın galibiyetinin ardından Başakşehirliler, tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı.

A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’ndaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca nefeslerin tutulduğu karşılaşma, Başakşehir Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekrandan izlendi.

90 dakika heyecan bitmedi

Heyecanın bir an olsun eksilmediği karşılaşmanın her anını Başakşehirliler büyük bir dikkatle takip etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Başakşehirliler marşlar ve tezahüratlar eşliğinde Başakşehir Millet Bahçesi’nde galibiyet kutlaması yaptı.