Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki çölyak hastalarını unutmadı. Glütensiz Mutfak Atölyesi çerçevesinde çölyak hastası Başakşehirliler, Bahçeşehir BAKMER’de glütensiz gıdalar hazırladı.

Başakşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Başakşehirli kadınların kendilerine vakit ayırdıkları, kişisel gelişimlerine büyük katkı sağladıkları Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde bulunan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi’nde (BAKMER) Glütensiz Mutfak Atölyesi yapıldı.

Özenle hazırlandı

Çölyak hastalarının katılım sağladığı atölyede bir yandan gıdalar hakkında bilgi verildi, diğer yandan glüten içermeyen mercimek ekmeği, karabuğday poğaçası, kinoa kısırı, ıslak kek ve yulaflı kurabiyenin yer aldığı yiyecekler yapıldı. Yapılan atölyenin çok faydalı kadar anlamlı da olduğunu dile getiren Başakşehirliler, atölyeyi düzenlediği için Başakşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti.