İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), küresel başarılarını, güçlü büyüme performansını ve gelecek vizyonunu, genel bilgilendirme toplantısında (Town Hall) paylaştı. Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü ve ISG Yönetim Kurulu Üyesi Dato' Mohd Izani Ghani'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda, ISG'nin terminal işletmeciliğinde ulaştığı başarıların yanı sıra gelecek dönem hedefleri aktarıldı.

Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı unvanını elinde tutan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG), üst ve orta düzey yöneticilerin katılımıyla düzenlenen geniş kapsamlı Town Hall (Paylaşım) toplantısında yeni rekorlara imza atarak sürdürdüğü büyüme performansını, havacılıkta küresel rekabet gücünü artıracak gelecek vizyonunu, yapay zekâ dönüşümünü ve altyapı yatırımlarını duyurdu. 2 Haziran'da ISG Airport Hotel'in ev sahipliğinde gerçekleşen stratejik zirvede, Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü ve ISG Yönetim Kurulu Üyesi Dato' Mohd Izani Ghani, 'Şehrin Havalimanı' unvanıyla operasyonel verimliliğin küresel simgesi haline gelen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın küresel pazardaki gücünü pekiştirecek büyüme planlarını, altyapı yatırımlarını ve organizasyonel dönüşüm stratejisini paylaştı.

Küresel havacılıkta Sabiha Gökçen dinamizmi: Sektörün büyüme katalizörü

Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü ve ISG Yönetim Kurulu Üyesi Dato' Mohd Izani Ghani, 'The Power of We' (Biz Olmanın Gücü) başlıklı açılış konuşmasında 2025 yılında elde edilen tarihi finansal ve operasyonel başarıların altını çizdi. MAHB Grubu genelinde 153,3 milyon yolcu barajının aşıldığını belirten Ghani, bu trafiğin 48,4 milyonunun tek başına Sabiha Gökçen (SAW) tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. 2019 seviyelerine göre yüzde 36'lık olağanüstü bir hacim genişlemesi yakalayan ISG, Airports Council International (ACI) verilerine göre Avrupa'nın 8. en yoğun havalimanı olurken, kendi kategorisinde 'Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen Havalimanı' ilan edildi.

Toplantıda sunulan verilere göre ISG, 2025 yılını 48.4 milyon yolcuyla kapatarak 2019 yılı kriz öncesi seviyelerinin yüzde 36 üzerine çıkan muazzam bir rekor kırdı. 2026 yılına da aynı büyüme momentumuyla giren havalimanı, yılın ilk çeyreğinde (Q1 2026) yüzde 12,4'lük büyüme oranı yakalayarak 'Büyük Havalimanları' (Majors) kategorisinde Avrupa zirvesine yerleşti ve batılı rakiplerini geride bıraktı.

Yeni destinasyonlar, hava yolu iş birlikleri ve genişleyen uçuş ağıyla ISG'nin Avrupa'nın hub merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Ghani, ulaşılan başarıyı şu ifadelerle değerlendirdi:

'Bugün sizlerle paylaştığımız başarı grafiği, rakamların çok ötesinde, büyük özveri ve emekle elde edilen operasyonel başarıyı ifade ediyor. Bu tablo yalnızca büyümenin değil, aynı zamanda kaliteli hizmet anlayışımızın ve geleceğe yönelik doğru yatırımlarımızın da önemli bir göstergesidir. 2026 yılının ilk dört ayında 15,3 milyon yolcuya erişerek önemli bir başarı elde ettik. Uluslararası yolcu trafiğimiz büyümeye devam ediyor ve havalimanımız, yeni destinasyonlar ile hava yolu iş birlikleri sayesinde küresel bağlantı gücünü her geçen gün artırıyor. Bu sonuçlar, tüm çalışma arkadaşlarımızın değerli katkılarının ve ortak başarımızın ürünüdür.'

Güçlü liderlik, net sorumluluk: Organizasyonel dönüşüm

ISG, ölçek ve stratejik önem açısından büyüyen yapısını yönetmek amacıyla organizasyonel mimarisini de geleceğe hazırlıyor. Toplantıda, kurumsal hesap verebilirliği, güçlü uyumu ve departmanlar arası iş birliğini en üst seviyeye çıkarmak adına Yönetici Direktörlük (Executive Director) rolünün yeniden aktive edildiği açıklandı. Bu doğrultuda ISG Yönetici Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine de getirilen Hanita Ahmad, havalimanının tüm operasyonel, ticari, teknolojik ve idari süreçlerinin sahadaki yönetim liderliğini üstlendi. Üst düzeydeki sorumluluk bilincini sahaya yansıtmayı hedefleyen bu hamle, havalimanının büyüme süreçlerini daha çevik yönetmesini sağlayacak.

Genel bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan ISG Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, şunları söyledi:

'Sabiha Gökçen Havalimanı'nın elde ettiği bu büyüme, bölgesel kapasitenin ne kadar doğru ve stratejik yönetildiğinin bir kanıtıdır. Havayolu ortaklarımıza maksimum operasyonel esneklik sunuyoruz. Biz bu trafik rekorlarını bir tavan değil; gelecekteki ağ optimizasyonlarımız için yeni bir başlangıç çizgisi olarak görüyoruz.'

ISG yapay zeka ve dijital dönüşümle geleceğe hazır

Sabiha Gökçen, sadece yolcu sayısıyla değil, güçlü teknoloji vizyonuyla da terminal işletmeciliğinde dijitalleşmeye öncülük ediyor. Terminal ve hava tarafı operasyonlarının tek merkezden izlenmesini sağlayan ve havalimanına prestijli bir uluslararası ödül kazandıran Dijital İkiz (Digital Twin) projesi bu dönüşümün en somut adımlarının başında geliyor. Operasyonel mükemmellik stratejisinin bir parçası olarak hayata geçirilen bir dizi yenilikçi çözüm, havalimanında başlatılan tam teşekküllü bir Yapay Zekâ (AI) Adaptasyon Programı ile desteklenerek yolcu deneyimini ve operasyonel verimliliği geleceğe taşıyor.

İnsan-AI Hibrit Yazılım Ekibi: ISG bünyesinde çözüm geliştirme süreçlerine hız ve çeviklik kazandırmak adına, gelişmiş yapay zekâ ajanları ile insan gücünü bir araya getiren bir hibrit yazılım geliştirme ekibi kuruldu.

Gelişmiş AI Çözümleri: Turnaround AI (Uçak Dönüş Süreçleri Yönetimi), çocuk/insan algılayıcı akıllı bagaj bantları, bilgisayarlı görüyle otopark doluluk tespiti ve BHS (Bagaj Handling) tahminleme araçları devreye alındı.

Dijital Yolcu Deneyimi: Yapay zeka destekli dijital asistan SAVVy, biyometrik geçiş sistemleri, temassız self-servis kiosklar, akıllı bagaj yönetimi ve kısa zaman önce aktive edilen yolcuların uçuşlarını ve sorularını anlık takip edebileceği WhatsApp tabanlı SAVVy asistan ile terminal içi süreçler optimize edilerek misafirlerin seyahat deneyiminde maksimum hız ve konfor vizyonu hayata geçirildi.

ISG küresel ağıyla bölgenin en değerli hub merkezi

ISG'nin dijitalizasyon projeleri, yapay zeka tabanlı uygulamaları ve daha güçlü bir altyapı için hayata geçireceği yatırımları sayesinde geleceğin havalimanı olma yolundaki vizyonunu sürdüreceğini belirten Dato' Mohd Izani Ghani, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan uçuş ağıyla dünyanın merkezi olma yolunda ilerleyen Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kusursuz erişim gücü, yalnızca bir istatistik değil; havayolu ortaklarımızın bize duyduğu güvenin ve tüm havalimanı ekosistemimizin ortak emeğinin somut bir göstergesidir. Türk pazarını ve kültürel mirasını dünyaya, dünyayı ise Türkiye'ye bağlıyoruz. Sınırların ötesinden farklı kültürlerin buluşma noktası olan ISG, küresel ağıyla dünyanın köprüsü olmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk beş ayında toplam 9 yeni uluslararası hattı devreye aldık; iki yeni destinasyon ve Nesma Havayolları ile Fly Chamolmak üzere iki yeni hava yolu şirketi ISG bağlantı ağına katıldı. Bugün 55 ülkede 39'u iç hat, 116'sı dış hat olmak üzere toplam 155 destinasyonu İstanbul'a doğrudan bağlıyoruz. Güçlü bağlantı ağımızın ve yolcu odaklı yaklaşımımızın önemli bir sonucu olan bu başarımızı, önümüzdeki dönemde de yeni yatırımlarla sürdürmeyi hedefliyoruz.'

Sürdürülebilirlik ve insana yatırım: ESG projeleri ödüllerle taçlandı

Sabiha Gökçen, topluma ve çevreye geri verme taahhüdü kapsamında çevre dostu ve kapsayıcı projelere imza atıyor. Bu kapsamda:

Yeşil Otelcilik ve Yenilenen Yüz: Turizm Haftası'nda tamamen yenilenen ve dijitalleşen yüzüyle hizmete giren ISG Airport Hotel, sürdürülebilir enerji verimliliği için küresel saygınlığa sahip GreenRE Sertifikasyonu teknik değerlendirme sürecini başlattı.

Sosyal Sorumluluk ve Çevre Kampanyaları: 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde izmarit kirliliğine karşı 'Çünkü; Adı Üstünde Akciğer' kampanyası başlatılırken, 1-7 Haziran Çevre Haftası kapsamında İstanbul Valiliği iş birliğiyle bagaj bantlarında plastik kirliliğine dikkat çeken 'Sıfır Atık' sergisi açıldı.

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in adını taşımanın verdiği gurur ve sorumlulukla hareket eden ISG, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın vizyonunu kurumsal kültürünün merkezine alan havalimanı; sektör genelindeki lider kadınların sinerjisini artıran 'Brunch Talks: Sabiha Gökçen'in İzinde' buluşmaları, havacılığa ilham veren rol modellerin başarı hikayelerini geniş kitlelere ulaştıran 'Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar' belgesel projesiyle bu duruşunu taçlandırıyor. Kadınların havacılıktaki izini derinleştiren bu belgeselin tasarım ve konsepti uluslararası arenada da Kanada merkezli 'Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü'(Institute for Women Of Aviation Worldwide - iWOAW) tarafından 'Dünya Havacı Kadınlar Haftası' kapsamında Creative Creator of the Week (Yılın Sanat Eseri Ödülü) kategorisinde ödüllendirildi.

Malaysia Airports 2026 Spor Olimpiyatları: Havalimanının kurumsal kültürünü ve çalışan bağlılığını holding grubu genelinde artırmak amacıyla, bu yıl Malezya'da düzenlenecek olan 'Malaysia Airports 2026 Spor Olimpiyatları'na (Sukan Malaysia Airports 2026) ISG'yi temsilen 20 çalışandan oluşan dev bir sporcu kafilesi gönderiliyor. Çalışanlar futsal, futbol, voleybol ve bowling gibi branşlarda ISG'yi gururla temsil ederek iki kültür arasındaki köprüleri güçlendirecek.

Dato' Mohd Izani Ghani, Town Hall toplantısını kapatırken tüm ISG çalışanlarına teşekkür ederek, 'Ulaştığımız her dönüm noktası sizlerin özverisinin bir yansımasıdır; bu başarı tamamen havacılığın can damarı olan ISG Ailesine aittir. Şirketimizin bir sonraki büyüme fazına geçerken, her birinizin sergileyeceği güçlü duruş ve kararlılık, gelecekteki küresel başarılarımızın en büyük teminatı olacaktır' dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen, veri odaklı ağ genişletme stratejisi, akıllı terminal uygulamaları ve esnek operasyonel gücüyle sadece bölgesel bir havalimanı değil; dünya havacılığının geleceğini şekillendiren yüksek verimlilik odaklı küresel bir merkez olduğunu bir kez daha kanıtladı.