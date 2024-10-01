Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ergenç, acil tıp uzmanları ve pratisyen hekimlerle bir araya geldi.

Hastanenin Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, acil tıp uzmanları ve yeni atanan pratisyen hekimler katıldı. Toplantıda acil servis hizmetleri ile ilgili çalışmalar ve yapılacak planlamalar konuşuldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıda ayrıca hekimlerin istek, talep ve önerileri dinlendi. Yeni çalışmaya başlayan doktorlara, acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma adına değerlendirmeler yapıldı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ergenç, meslek hayatlarına adım atan hekimleri tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.