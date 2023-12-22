Bursa'da yolun ortasında yürüyen at yere yığılıp öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Meyveli Sokak üzerinde meydana geldi. Yolun ortasında başıboş şekilde yürüyen at birden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Atın öldüğü anlaşılınca Yıldırım Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri atın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Atın sahibi tarafından arabayı çekmek için kullanıldığı öğrenildi.