Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, TOKİ işbirliği ile Adapazarı Alandüzü Mahallesi’nde yapılan 159 konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

Başkan Müjdat Çetin, 2020 yılı sonunda ihale edilerek 2021 Haziran ayında başlayan konut inşaatlarının 3 yılda tamamlanmasının gururunu SGB ve Sakarya basın ailesi olarak yaşadıklarını belirterek, “Gazeteci arkadaşlarımızdan hak sahibi olanların tümü ile yine bu konutlardan çekilen kurayla hak sahibi olan vatandaşlarda evlerine kavuştular” dedi.

Sakarya’da bir ilki başarmanın ve zor şartlar altında çalışan meslektaşlarını ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çetin, “Kurulduğu Aralık 2014 itibariyle meslektaşlarının daha itibarlı hale gelmesine yönelik çalışmalar içinde olan Sakarya Gazeteciler Birliği üyelerimizle çok güçlü bir yapıya sahip. Onursal Başkanımız Zeki Aydıntepe ve yönetim kurulu üyelerimizle 2015 yılında meslektaşlarımızı konut sahibi yapmak için çıktığımız yolda, karşımıza çıkarılan her türlü engellere, her türlü yalan ve iftiralara, gerek bürokrat, gerek siyasileri tehdit ederek projenin gerçekleşmemesi için çaba gösterenlere rağmen zoru başarmanın haklı gururunu tüm camia olarak yaşıyoruz” diye konuştu.

Bundan sonra da meslektaşları için doğru bildikleri yolda engellere rağmen her türlü hizmeti vermeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Müjdat Çetin, “Herkes yaptıkları ile anılır. Biz bugün güzel işler yapmışız ki herkes ‘Allah razı olsun’ diyor. Bizlerde konutlarımızın yapımında emeği olan gerek siyasi, gerek bürokrat, gerek müteahhit firma, gerek meslektaşlarımız ve gerekse bizlere destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ev sahibi olan meslektaşlarımız ile vatandaşlarımıza da evleri hayırlı olsun. Güle güle otursunlar diyorum” ifadelerine yer verdi.