Sahil kenarında temizlik yapan işçiler, hareketsiz yatan bir kişi gördüler. Olayın meydana geldiği yer, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi üzerinde bulunuyordu. İşçiler, yerde hareketsiz yatan kişiyi fark ettiklerinde hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. Sağlık ekipleri de ihbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan inceleme sırasında, genç adamın cesedinin yanında bir silah bulunduğu belirlendi. Kimlik tespiti sonucu, hayatını kaybeden gencin 23 yaşındaki Orhan Baran olduğu saptandı. Olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yetkililer olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek üzere çalışma başlattı.

Polis ekipleri ve diğer yetkililer, detaylı incelemelerde bulunarak olayın sebebini ortaya çıkarmaya çalıştı. Yapılan araştırmaların sonucunda, Orhan Baran'ın sabah evden çıktıktan sonra işyerine gittiği ancak işyerini açtıktan sonra kayıplara karıştığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı belirlendi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, delillerin ve bulguların ışığında Orhan Baran'ın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu aydınlatmaya çalışıyor. Cesedin otopsi işleminin ardından daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor.