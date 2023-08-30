Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor. Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasıyla Türkiye'nin puanı 32,100'e çıktı. Bu başarıyla birlikte Türkiye, sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geride bırakarak 9. sıraya yerleşti.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum şu şekildedir:

İngiltere - 89.053 İspanya - 75.927 İtalya - 71.569 Almanya - 69.624 Hollanda - 54.000 Fransa - 52.247 Portekiz - 48.316 Belçika - 36.900 Türkiye - 32.100 İskoçya - 31.650 Avusturya - 29.900 İsviçre - 29.775

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükselmesi, önemli bir başarı olarak kabul ediliyor. Eğer Türkiye, sezonu 10. sırada tamamlamayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan takım, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde edecek. Bu durum, Türk futbolunun uluslararası arenada daha da güçlenmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.