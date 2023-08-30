Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor. Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasıyla Türkiye'nin puanı 32,100'e çıktı. Bu başarıyla birlikte Türkiye, sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geride bırakarak 9. sıraya yerleşti.

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UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum şu şekildedir:

  1. İngiltere - 89.053
  2. İspanya - 75.927
  3. İtalya - 71.569
  4. Almanya - 69.624
  5. Hollanda - 54.000
  6. Fransa - 52.247
  7. Portekiz - 48.316
  8. Belçika - 36.900
  9. Türkiye - 32.100
  10. İskoçya - 31.650
  11. Avusturya - 29.900
  12. İsviçre - 29.775

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükselmesi, önemli bir başarı olarak kabul ediliyor. Eğer Türkiye, sezonu 10. sırada tamamlamayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan takım, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde edecek. Bu durum, Türk futbolunun uluslararası arenada daha da güçlenmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.