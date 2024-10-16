Başiskele Sahili’ndeki 220 metrekarelik alana mescit kazandırılıyor.

Başiskele Belediyesi tarafından modern mimaride projelendirilen mescit tamamlandığında hem vatandaşlara daha huzurlu ve ferah ortamda ibadet yapma imkanı sunacak hem de estetik görünümüyle Başiskele Sahili’ne değer katacak. Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran yanındaki 220 metrekarelik alanda yapımına başlanan mescidin temel betonları atıldı. 150 metrekarelik kapalı alana sahip olacak mescit nezih, temiz ve huzurlu bir ortamda vatandaşların ibadet yapmasına imkan sunacak.

Çalışmaların hızla sürdüğü projede, 70 metrekarelik alana 4 kadın, 4 erkek tuvalet, 3 kişilik kadınlara özel şadırvan, erkeklere özel 3 kişilik şadırvan ve 1 bebek bakım odası da inşa edilecek.