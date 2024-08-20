Başiskele’de kadınlara gelir desteği sağlamak amacıyla düzenlenen Kadın El Emeği Günleri’nin 4’üncüsü hazırlanıyor.

Başiskele Belediyesi, Başiskele Halk Eğitim Merkezi ve Symbol AVM iş birliğiyle sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Başiskele Kadın El Emeği Günleri’ni 4. kez düzenleniyor. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılacak olan Başiskele Kadın El Emeği Günleri, 24 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanındaki etkinlik alanında 2 gün boyunca devam edecek etkinlik, bu yıl da festival havasında renkli ve eğlenceli anlara sahne olacak. Çeşit çeşit, binlerce el emeği göz nuru ürünlerin sergilenip satışa sunulacağı etkinlikte stantlar saat 18.00’de başlayacak, açılış programı ise 20.30’da yapılacak. Pazar günü de geç saatlere kadar devam edecek Başiskele 4. Geleneksel Kadın El Emeği Günleri’ne geçen yıllarda olduğu gibi çevre ilçelerden gelen vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.