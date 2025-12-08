Başiskele’de çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki cadde, sokak ve boş arazilerde atıl halde bırakılan araçları tespit etti. Araç sahiplerine, araçlarını bulundukları yerden kaldırmaları için yasal süre tanıyan ekipler, tebligat işlemlerini gerçekleştirdi.

Verilen süre içerisinde kaldırılmayan araçların, emniyet birimleri koordinesinde çekici yardımıyla otoparka götürüleceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlardan çevre kirliliğine neden olan benzer durumları belediyeye bildirmelerini istedi.