Başiskele Belediyesi tarafından ilçenin ilk halk kütüphanesi olarak hizmete sunulan Kitaphane, yarıyıl tatilinde öğrencilerle doldu taştı.

Hizmete açıldığı günden bu yana binlerce kitapseveri ağırlayan Kitaphane, sessiz ve nezih ortamıyla yarıyıl tatilinde sınavlara hazırlanan, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Yılın 365 günü açık olan Başiskele’nin eğitim ve öğretim mekanı olan Kitaphane, tatilde olan gençler tarafından ilgi görüyor.

Kitaphane’de ders çalışırken buradaki materyallerden ve kaynaklardan faydalanma imkanı da bulan öğrenciler, aynı zamanda bilgisayarlardan da internet üzerinden ders videoları izleyebiliyor ve araştırmalar yapabiliyorlar. Kitapseverler ve öğrencilere çay, kahve ikramları da yapılıyor.

Kütüphanede kitapseverler, 25 binden fazla kitaba, çeşitli dergilere ve e-kitap arşivlerine ulaşabiliyor. Yeni nesil teknolojik sistemle donatılan Kitaphane’de vatandaşlar, aranılan kitabı hızlı bir şekilde bulabilirken kutuphane.basiskele.bel.tr linkinden e-Kitap ve e-Tez arşivlerini de okuyabiliyor.