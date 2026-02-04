İnegöl Kent konseyi tarafından sunulan ve Saadet ile Demokrat Parti üyeleri tarafından desteklenen pazaryerlerinin gününün değişmesi konusu görüşüldü.



Madde de stadyum ile Kavaklaraltı mezarlığı arasında Cumartesi günleri kurulan pazarın Pazartesi gününe, Mahmudiye mahallesi sarı cami arkasındaki alanda Pazartesi günleri kurulan pazaryerinin Cumartesi gününü kurulması istendi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Pazarcı odalarımızın bu konuda bizlere talepleri vardı. Bizim aynı gün, pazarın günü değiştiğinde değişen günde bizim başka yerde başka pazarımız var gibi talepleri vardı. Bu konuda değerlendirilmişti. O gün için tamamına erdilememişti. Daha sonra tekrar bu dönem Kent Konseyi Başkanı ve ilgili ekibi tekrar konuyu getirdiler. Tekrar dedim, çalışabilirsiniz. Zabıta müdürlüğümüzde bu konunun içinde olsun. Saadet Partisi yönetici arkadaşlarımızın da teklifi var. Onu da dahil edelim. Sonuçta olgunlaştırılması güzel oluyor. Yani sonuçta orada bir tespit var. Bu tespiti tamamına erdirmek adına ne yapmak lazım? Taraflar çalışsın değerlendirsin ve inşallah sonuca erdirelim." dedi.

Konu incelenmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Ulaştırma ve Trafik Komisyonlarına havale edilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.