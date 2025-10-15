Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin dört bir yanında çim biçme ve yabani ot temizliği yaparak yeşil alanların düzenli ve bakımlı kalmasını sağlıyor. Ekipler; parklar, yürüyüş yolları, kalıcı konutların yeşil alanlarını ve yol kenarlarını motorlu tırpanlarla çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Vatandaşların daha temiz, daha düzenli ve estetik bir çevrede vakit geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yabani otlar temizlenirken, çim alanlar da mevsim şartlarına uygun şekilde bakımdan geçiriliyor.

Başiskele Belediyesi, doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturmak için çevreye duyarlı belediyecilik anlayışını sürdürürken, yeşil alanların korunmasını ve düzenli bakımını sağlayarak estetik işlere de imza atıyor.