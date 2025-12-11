Resmi Gazete’de gelir vergisi uygulamalarına ilişkin iki ayrı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. 10679 ve 10680 sayılı bu düzenlemelerle, basit usulde vergilendirme kapsamı genişletilirken, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesindeki sürenin uzatılması da hükme bağlandı.

10679 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ticari kazançları basit usulde belirlenen mükelleflere yönelik önemli bir değişiklik yapıldı. Bu doğrultuda, 8 Eylül 2025 tarihli ve 10380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ekli Karar’da revizyona gidildi.

Belde ve köyler de kapsama alındı

Yapılan düzenleme ile Karar’ın 1’inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ilçeler” ifadesi genişletilerek yeniden tanımlandı. Böylece basit usulde vergilendirme uygulaması yalnızca ilçelerle sınırlı olmaktan çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen belde belediyeleri ile nüfusu 2.000’i aşmayan köyler de uygulamaya dahil edildi. Düzenleme, faaliyet türlerine göre istisna tutulanlar hariç olmak üzere ilgili tüm iş kollarını kapsayacak şekilde hayata geçirilecek. Bu değişiklikle, idari statüsü değişen yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren mükelleflerin vergilendirilmesine ilişkin uygulamalarda netlik oluşturulması hedeflendi.

1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, Karar Sayısı 10679 kapsamındaki değişiklik 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Kararın uygulanmasına ilişkin yetki ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bırakıldı.

Geçici 67. maddede süre uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer düzenleme ise Karar Sayısı 10680 ile hayata geçirildi. Bu kararla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında yer alan sürenin uzatılması hükme bağlandı.

Söz konusu geçici madde kapsamında yer alan uygulamaların süresi, 31 Aralık 2030 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldı. Geçici 67’nci madde, sermaye piyasası işlemleri başta olmak üzere belirli gelir unsurlarında uygulanan tevkifat (stopaj) esaslarını düzenliyor. Yapılan süre uzatımıyla birlikte, mevcut stopaj uygulamalarının 2030 yılı sonuna kadar devam etmesi sağlanmış oldu. Uzatma kararı, ilgili hükmün yürürlük süresinin dolmasına kısa bir süre kala Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Karar Sayısı 10680 kapsamında alınan kararın uygulanması ve takibi de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.