Parti merkezinde düzenlenen programa İl ve İlçe Başkanlarının yanısıra Belediye Başkanli Adayları ile partililer katıldı.

Tanıtım programında konuşan İlçe Başkanı Recep Bayrak, "Başkan adayımızı karşılama nezaketi göstermenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Sağ olun, var olun. İlçe teşkilatının önerdiği, İl başkanımızın da onayladığı belediye başkan adayımız sayın Sevda Özcan Hanım'ın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin grup toplantısında genel başkanımızın Meral Akşener'in el kaldırmasıyla, başkan adaylığı İnegöl'ümüze hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, "Bugün itibarıyla 2 ilçemiz hariç, onları da muhtemelen il başkanımız takip ediyor. Bir, iki gün içerisinde açıklayacağız. Toplam 15, 14 ilçe bir büyükşehir adayını belirlemiş olarak yola devam ediyoruz. İşin özeti şu. Hem genelde ve hem de yerelde hususen de İnegöl'de, yani şehrin doğu tarafındaki 20 küsür yıllık itibarın insanımızı mahkum ettiği hem genel anlamda yokluk, yoksunluk, sefalet hem de şehircilik anlamında ki bu çarpık kentleşme, havası kirli, suyu kirli, yeşili gitmiş, yerine beton gelmiş. Bu yağmacı ve rantçı anlayışa karşı daha fazla seyirci kalamazdık. E biz de varız. Beceremediniz. Yönettiğiniz ülkede en sonunda geldiğimiz nokta toplumun emeklisi, çalışanı, dar sabit gelirlisi, dulu, yetimi bildiğiniz açlığa mahkum edildi." dedi.

Facebook belediye başkanı

İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan ise, "Bizler geliyoruz temasıyla yola çıktık, geliyoruz. Facebook belediye başkanını 31 Mart'ta sosyal medyasıyla baş başa bırakmak için geliyoruz. Facebook belediyeciliği değil, biz vatandaşımızla el ele yan yana tüm istişarelerle şehrimizi yönetmek için geliyoruz. Facebook sayın belediye başkanımızın bendeki ismi Facebook belediye başkanıdır. Kendisinin İnegöl'e dair pek bir eseri yoktur. İşte sosyal medyasında da rabbimin eserlerini, dağ işte manzara fotoğrafları paylaşarak, 9 yıldır sanırım belediye başkanlığını sürdürüyor. Tek bir eseri var diye biliyorum. Belediye sarayı. Onu da şu vizyonla yaptı ve bitirdi. 2018 yılında 50 milyonluk bir bütçeyle başlandı. 5 buçuk yıl sonunda 300 milyon bütçeyle tamamladılar. Bu vizyonda yönetiliyor İnegöl. inşallah 31 Mart'ta Facebook belediye başkanlığına son vereceğiz." dedi.