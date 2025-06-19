İnegölspor Kulübü Başkanı Kani Ademoğlu, kulübün mevcut durumu ve gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana kulübün içinde bulunduğu zor koşulları aşmak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Ademoğlu, sürecin her aşamasında şeffaflıkla hareket ettiklerini vurguladı.

Ademoğlu, kongre sürecinde kulübün kayda değer bir borç yüküyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu borcun özellikle geçmiş dönem futbolcu alacaklarından kaynaklı olduğunu ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından transfer yasağı getirildiğini ifade etti. Yeni yönetim olarak bu borçların bir kısmını futbolcularla yapılan müzakereler sonucu ödediklerini, kalan kısmını da en kısa sürede kapatmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Kamusal borçlara da değinen Ademoğlu, SGK ve vergi borçlarının büyük önem taşıdığını ve ileride yönetime gelecek kişilere borçsuz bir yapı bırakmak istediklerini söyledi. Temmuz ayı itibarıyla bu borçları yapılandırarak sürdürülebilir bir ödeme planına geçeceklerini belirtti.

Ekonomik şartların zorluğuna dikkat çeken Başkan Ademoğlu, İnegölspor’un her kuruşunun çok kıymetli olduğunu, bu nedenle mali disiplinden taviz vermeden, kaynakların verimli şekilde kullanılmasına özen gösterdiklerini kaydetti. Altyapıya ve sürdürülebilirliğe önem verdiklerinin altını çizen Ademoğlu, kulübün geleceğine yönelik yeni gelir projeleri üzerinde çalıştıklarını da paylaştı.

Teknik direktörlük görevine İsmail Güldüren’in getirildiğini belirten Başkan Ademoğlu, teknik ekibe güvenlerinin tam olduğunu ifade etti. Transfer tahtasının açılması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Ademoğlu, yapılacak transferlerin teknik heyetin raporu doğrultusunda ve nokta atışı olacağını söyledi.

İnegölspor’un Beyaz Grup’ta mücadele edeceğini hatırlatan Kani Ademoğlu, grubun zorluğu konusunda yorumlar yapılsa da asıl mücadelenin sahada verileceğini ifade etti. Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Ademoğlu, kulübün sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda şehrin ortak sevdası ve birleştirici gücü olduğunu belirtti.

“Bize inanın, çünkü biz İnegölspor’umuza inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamlayan Başkan Kani Ademoğlu, tüm İnegöl halkını bu mücadelede yanlarında olmaya davet etti.