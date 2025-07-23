Başkan Ademoğlu'ndan İnegölspor'un düzenlediği TOGG çekilişi için 8 bilet alan İnegölspor taraftarını evinde ziyaret ederek teşekkür etti. Bu ziyaret ile birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Ademoğlu, yaptığı açıklamada ile birilerini sert bir dille eleştirdi.

Ademoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Mehmetcan Güler'den ADAMLIK VE İNSANLIK DERSİ.

İnegölsporumuzun mali disiplini oluşturmak,faizlerden,borçlardan,kurtarmak düzlüğe çıkarmak için çalışmalarımız içinde olan TOGG çekiliş bileti kampanyası düzenledik.15 Eylül günü sonuçlanacak herşeyi şeffaf ve adaletli şekilde kura çekiminden sonra kırmızı çizgimiz kesinlikle çıkana vereceğimiz( kulübe kesinlikle bagış alınmacagı)çıkana hayırlı olacağı bir kampanyadır..

Bu kampanyaya destek olmak için şahsıma ulaşan mehmetcan güler(Kardeşimizi bir çok inegöllü bilir) kardeşim 8 bilet alarak İnegölsporumuzun TOGG kampanyasına destek olmuştur..

Mehmetcan kardeşim biletleri götürdügümde kulübün borçları bittimi diye sorduğunda,bitmediği ve bitmesi için bilet aldığını söyledi..

Gelelim asıl meseleye,Mehmetcan bu şekilde şehrinin takımına sahip çıkmaya düşünürken..

Birileri aldıgımız reklamlara çomak sokarak reklamları iptal eden firma,ettiren kişiler,anlaşma Yaptığımız sponsorluğu bozmak için uğraşan kişi ve kişiler Mehmetcan kadar ADAM olun..

İNEGÖLSPOR çok büyük lokmadır,Boğazınızda kalır..Herkes ayağını denk alsın,bundan sonra İnegölsporumuza engel olmaya çalışanları isim,isim açıklamayan,namerttir.

Bu kulübü 80 milyon borçla aldık.

ayda 2 milyon faiz ödüyordu, düşürdük 1 Milyon faize

Çok yakındada bu faiz illetinden kurtulucagız.. Kulubümüzü düzlüğe çıkarmak için,var gücümüzle yetkilerimizle beraber çalışmaya uğraşırken, ya yanımızda olun ya da sessiz kalın zararınız olmasın..

Sezon başlamadan yapacağım açıklama ile yaşanılan tüm süreçlerin bilgisini kamuoyu ile paylaşacağım."