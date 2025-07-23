Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazanın 23 Temmuz 2025 tarihinde yaşandığı ve olayda ağır yaralanan Üsteğmen Özsu’nun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bildirildi.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Temmuz 2025 tarihinde, Malatya’da meydana gelen elim bir kaza sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu’nun naaşının, düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı belirtildi. Şehidin görevine olan bağlılığı, disiplini ve yüksek sorumluluk bilinciyle tanındığı, silah arkadaşları tarafından sevilen ve saygı duyulan bir subay olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığı da öğrenildi.

Türk milletinin başı sağ olsun.