Anneler Günü dolayısıyla eşi Arbil Akın ile birlikte Türk Anneler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zekiye Seferbey ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Anne yoksunluğunu çok iyi bilen biri olarak tüm evlatlara annelerinin kıymetini bilmesini ve onlara bol bol sarılmasını nasihat ediyorum” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Hanımla birlikte Türk Anneler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zekiye Seferbey ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek sevginin mimarı, sevgilerini evlatlarına ve etrafındaki her canlıya en güzel şekilde yansıtan tüm kadınların adına her birinin ‘Anneler Günü’nü kutladı. Annelerin her biriyle yakından ilgilen ve sohbet eden Başkan Ahmet Akın ile eşi Arbil Hanım, anneler ve evlatları için çalışan Türk Anneler Derneği’nin her zaman yanında olduklarını söyledi.

‘Anneler en büyük güç kaynağıdır’

Merhametini, sınırsız sevgisini, şefkatini evlatlarına ve etrafındaki her canlıya en güzel şekilde yansıtan tüm kadınların ‘Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Ahmet Akın “Annelik; değeri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygudur. Bu dünyada iyiliğe ve güzelliğe dair ne varsa annelerimiz olduğu için vardır. Sonsuz sabır, şefkat, merhamet ve iyiliğin sembolü olan anneler; benzersiz özverileri, sınırsız sevgileri ile her yaşta insan için en büyük güç kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’da da gördüğümüz gibi bir anne bir milletin gidişini değiştirebilir.” dedi.

‘Bu güzel şehrin tüm anneleri, benim annem oldular’

Anne ve babasını erken yaşta kaybettiğini dile getiren Başkan Ahmet Akın, “Bu yüzden de siyasete başlarken her zaman ‘Balıkesir, benim ailem’ dedim. Bu güzel şehrin tüm anneleri, benim annem oldular. Anne yoksunluğunu çok iyi bilen biri olarak tüm evlatlara annelerinin kıymetini bilmesini ve onlara bol bol sarılmasını nasihat ediyorum. Rahmetli canım annemi, bu özel günde büyük hasretle anıyorum; hayatını kaybeden tüm annelerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün annelerimizin önünde saygıyla eğiliyor ve tüm annelerimizin, anne adaylarının Anneler Günü’nü gönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.