Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Halk Sağlığı Stajı çerçevesinde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerini Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ağırladı. Gerçekleştirilen gezide öğrenciler, suyun kaynağından musluğa ulaşma sürecini yerinde inceleyerek arıtma sistemlerini yakından tanıdı. Uzmanlar suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçirilerek güvenle içilebilir hale gelme aşamalarını detaylı şekilde aktardı. Gezi bünyesinde yalnızca teknik süreçler değil su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanım ilkeleri ve arıtma kalitesinin halk sağlığı üzerindeki etkileri de ele alındı. Teorik bilgiler, sahadaki uygulamalarla pekiştirilerek öğrencilerin farkındalığı artırıldı.