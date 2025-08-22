Erenler Belediyesi Park ve Bahçeler koordinatörlüğüne bağlı ekipler eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul bahçelerinde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Erenler Belediyesi, eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul bahçelerinde temizlik çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler koordinatörlüğüne bağlı ekipler, okul bahçelerini yeni eğitim ve öğretim sezonuna hazırlıyor. Çalışmalar hakkında Erenler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "2025-2026 yılı eğitim ve öğretim yılı öncesinde Erenler İlçemizdeki okullarımızda Park ve Bahçeler Koordinatörlüğü ekiplerimiz okul bahçelerimizde ot kesme ve temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalarımız titizlikle devam edecek. Temiz okul bahçeleri ve mutlu çocuklar için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.