Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bulunan Ulu Cami’de 10 yaşındaki çocuğun okuduğu ikindi ezanı cemaatten büyük beğeni topladı. Hami Kel isimli küçük çocuk, özgüveni ve sesiyle takdir edildi.

Ezan okumaya ilgisinin 8 yaşında başladığı öğrenilen Hami, cami cemaatinin takdir ettiği öğrenci oldu.

Daha önce de camilerde ezan okuduğunu belirten 10 yaşındaki Hami Kel, "Trabzon Şalpazarlıyım. Daha önceden Kapaklı Fatih Camii’nde Eyüp hocamla birlikte ezan okudum. Şu anda da Kapaklı İlçe Müftülüğü ’ne bağlı Bahaeddin Ok Yatılı Erkek Hâfızlık Kur’an Kursunda eğitim görüyorum. Daha önceden akşam ezanı okumuştum burada da ikindi ezanı okudum. Büyüyünce müezzin olmak istiyorum. Okuduğum ezan vatandaşlar tarafından beğeniliyor, iyi bir tepki alıyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu tür eğitimleri desteklediğini belirten Kapaklı Ulu Camii Müezzini Turan Çifçi, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın ‘Gençliğe Değer’ projesi kapsamında her din görevlimiz 10 tane gencimizi, öğrencimizi yetiştirmeye çalışıyor. Bu öğrencilerimizden bir tanesi de Eyüp Hocamızın katkılarının olduğu Hami öğrencimiz. Hami ikindi namazına gelmişti. Hami’nin özgüveni çok yüksek. Gerçekten projeye uygun yetişmiş, erdemli ve ahlaklı. Bana ‘hocam ezan okuyabilir miyim’ dedi. Ben de kendisini dinledim ve ikindi ezanını okumasına izin verdim. Cemaatimizden çok olumlu tepkiler aldık. Tüm cemaat Hami’yi sevdi ve destekledi. Güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Böyle çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hami’nin çalışkan bir öğrenci olduğunu söyleyen abisi Habib Kel, "Hami’nin 2 yıl önce Kuran ve cami sevgisi başladı. Evde kendi kendine ezan dinleme başladı. Biz her zaman destekçisi olacağız. Hami sevecen ve iyi bir çocuk. Hami çok başarılı bir öğrenci. Hem okulda hem de Kuran Kursunda çalışkan bir öğrenci. Kendine sürekli bir şeyler katıyor" diye konuştu.

Genç öğrencilerin daha fazla ezan okuması gerektiğini söyleyen cami cemaatinden vatandaş, "Hami’nin sesi çoğu hocamızın sesinden daha güzel. 10 yaşındaki bir çocukta bu çok gurur verici bir şey. Biz kendi camimiz olarak bu tür faaliyetlerin devam etmesini istiyoruz. Hocamızın sayesinde böyle evlatlarımız yükseliyor" dedi.