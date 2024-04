Bayramda hemşehrileriyle kucaklaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgılı vatandaşlarla bir araya geldi. Karesi’deki Huzurevini de ziyaret eden Başkan Akın, koca çınarların ellerini öperek bayramlarını kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bayramın ikinci gününü de hemşehrileriyle bir arada geçirdi. Sındırgı’yı ziyaret eden Başkan Ahmet Akın; ilçe merkezi, Yüreğil ve Işıklar mahallelerinde vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Başkan Ahmet Akın’ı güleryüz ve tatlı dille karşılayan Sındırgılılar, sevinç ve mutluluklarını dile getirdi.

‘Sındırgı muhteşem bir potansiyel barındırıyor’

Yemyeşil doğası ve sevecen insanlarıyla Sındırgı’ya her gelişinde büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Başkan Ahmet Akın, "Sındırgı ilçemiz diğer tüm ilçelerimiz gibi kendine özgü kültürü ve harika doğasıyla muhteşem bir potansiyel barındırıyor. Sındırgı’nın potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyacak hizmetlerimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

‘Şehit aileleri her zaman baştacımız deprem felaketinde Hatay’da hayatını kaybeden Yüreğilli Uzman Çavuş Özgür Bilgiç’in ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Başkan Ahmet Akın, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını olduklarını söyleyerek "Biz varken Balıkesir’de kimse yalnız değil. Tüm şehitlerimizin aileleri her zaman baştacımız” ifadelerini kullandı.

Koca çınarlarla bayramlaştı

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’a da makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Başkan Ahmet Akın, ardından Karesi’de bulunan Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan "koca çınarları" ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Karşılarında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı gören huzurevi sakinlerinin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Büyüklerinin her biriyle yakından ilgilenen Başkan Ahmet Akın "Sizler, bizlerin kıymetlilerisiniz. Sizlerin daha konforlu ve huzurlu bir ortamda yaşaması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm desteği vermeye hazırız. Ben de sizlerin bir evladıyım. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, daha nice güzel bayramlara birlikte erişebilmeyi temenni ediyorum” diye konuştu.