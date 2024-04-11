Susurluk ve Karesi ilçelerinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların bayramını kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı hemşehrileri bağrına basarak coşkuyla karşıladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan Bayramı’nı hemşehrileriyle kucaklaşarak geçiriyor. Bayramın ilk gününde; Susurluk ilçesi Merkez ve Göbel Mahallesi ile Karesi ilçesi Tatlıpınar, Ovacık ve Kabakdere kırsal mahallelerini ziyaret ederek hemşehrilerinin bayramlarını kutlayan Başkan Ahmet Akın, geride bıraktığımız yerel seçimlerde kendisine destek verip, Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına vesile oldukları için de ayrıca teşekkür etti. Her gittiği mahallede; güleryüz, tatlı dil, samimiyet ve coşkuyla karşılanan Başkan Ahmet Akın’a, büyük-küçük her yaştan vatandaş ilgi gösterdi.

Balıkesir’in bereketi artacak

Önümüzdeki 5 yıl boyunca Balıkesir’i; adaletli, liyakatli ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini ifade eden Başkan Ahmet Akın, "Güzel şehrimiz Balıkesir’i, siz çalışkan ve kıymetli kardeşlerimle hep birlikte yöneteceğiz. Kırsal mahallelerimizin eksikliklerini giderecek ve her alanda gelişimlerini sağlayacağız. Balıkesir, toprağı bereketli bir şehir. Bizler de sizlerle el ele vererek bu bereketi artıracağız. Kırsal mahallelerimiz yalnız ya da sahipsiz değil, söz verdiğimiz hizmetleri en kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz" diye konuştu.