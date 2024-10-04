Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İvrindi ilçesine bağlı Yağcılar, Büyük Yenice ve Korucu köylerini ziyaretlerinde yakan biber için kolları sıvadıklarını belirtirken, “Üretilen ürüne planladığımız bazda satın alma garantisi vereceğiz. Bu şekilde de sizin üretimle ve satışla ilgili sorununuz azalacak” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçe ilçe, köy köy, belde belde dolaşıp halkı dinlemeye devam ediyor. Talep ve isteklerin doğrudan Başkan Akın’a iletildiği Halk Günü Buluşmalarının bu kez adresi İvrindi’ydi. Kent meydanında düzenlenen buluşmada ilçe sakinleriyle istişare eden Başkan Akın, sorunların çözümü noktasında bilgi alışverişinde bulundu. Her zaman halkla iç içe olan Başkan Akın, halk buluşmasının ardından Yağcılar, Büyük Yenice ve Korucu köylerini ziyaret etti. Başkan Akın’a, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta’ta eşlik etti. Başkan Akın’ın ilk durağı Yağcılar Köyü oldu. Köyde organize edilen bir yemek programına da katılan Başkan Akın’la köy sakini bir kadın arasında davet diyaloğu yaşandı. Vatandaşın, “Ben de, bir kız var. Gelin ederken seni çağıracağız” söylemine Başkan Akın, “Her zaman. Çağırın geliriz” şeklinde karşılık verdi.

“Hayır duanızı eksik etmeyin”

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla selamlaşan Başkan Akın, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Çay ocağının başına geçen Başkan Akın, kendi çayını kendisi doldurdu. Köy kahvehanesinde vatandaşlarla konuşan Başkan Akın, “Plansız yapılan her işin sonunda zarar oluyor. İflas oluyor. Planımızı yaptık ve bitirdik. Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansını kurduk. Bunun kadrolarını hazırladık. Şimdi de Allah’ın izniyle yola çıktık; çalışıyoruz. Teker teker sorunlar çözülecek. Ancak alt yapı ile ilgili 50-60 yıllık sorunlar var. Sanki yeni büyükşehir olduk. İnanamıyorum yani. Onun için bu yüzde 70, su kaçağımız var. Suyun yüzde 70’i sokağa gidiyor. İvrindi geneline suyun yarısını sokağa atıyoruz. Onun için altyapıdan başladık. Üretilen ürünleri satın alma garantisi ile devam ediyoruz. Özellikle sütün memleketi şehrimizde, süt ve süt ürünleriyle ilgili farklı bir yol haritamızı oluşturduk. Bir kısmını hazırladık. Sizden tek istediğim hayır duanızı eksik ekmeyin. Sık sık gelmeye çalışacağım.” diye konuştu.

“İçimizde Allah korkusu var”

Yağcılar Köyü’nden sonra Büyük Yenice Köyü’ne geçen Başkan Akın, burada yaptığı konuşmasında her ilçe için ayrı ayrı çalışmanın yapıldığını ve buna göre yol haritasının belirleneceğini söyledi. Başkan Akın, “Şunu söylemek istiyorum. Ben, burada asla bir siyasi parti ayrımı yapmam. Hiç önemi yok. Önemli olan bu memlekette kim seçilmişse başımızın üzerinde yeri var. Seçilmediyse de onun projesi ve düşüncesi varsa onu dinlemekte bizim boynumuzun borcu. Her beraber, birlik içerisinde çalışıyoruz. Değerli Hemşerilerim, hep söyledim. Benim ismim Ahmet Akın. Size en yakın diye. Bu memleketin evladıyım. Kuvayı Milliyeciyim. Hep böyle büyüdük. Dedem, İstiklal Madalyası sahibi. Köküne kadar da Allah şahit ki milliyetçi bir kardeşinizim. Böyle büyüdük. Ama en önemlisi içimizde Allah korkusu var. Allah korkusu olmayan zaten siyasetin içerisinde olmasın.” diye konuştu.

“Yakan biber için kolları sıvadık”

İvrindi’de yakan biberle ilgili bir çalışmanın başlatıldığını ifade eden Başkan Akın, “Bu ürünü üretiyorsun. Kazanacak mısın? Belli değil. Kaça mahal olacak, belli değil. Kime satacağın belli değil. Biz, kolları sıvadık. İnşallah başaracağız. Üretilen ürüne planladığımız bazda satın alma garantisi vereceğiz. Bu şekilde de sizin üretimle ve satışla ilgili sorununuz azalacak. Tabii bütün Balıkesir’i üç ayda planlayamayız. Bununla ilgili bölge bölge planlama yaparak gidiyoruz. Burada Büyükşehir Belediyemizin, Kalkınma ekipleri sizlerle toplantı yapacak. Burada nasıl ilerleyeceğimizi sizlere anlatacaklar” dedi.

“İvrindi’de işsizlik sorununu azaltacağız”

Başkan Akın, İvrindi peynirinin lezzetini ve kalitesini sadece bölge halkın değil tüm Türkiye’nin bilmesi gerektiğini söyledi. İvrindi’de iş bulma sıkıntısı olduğuna da değinen Başkan Akın, “Başkanım, sağ olsun bölgeyi, sanayi bölgesi olarak hızlandırmış çalışmasını. O bölgeyi daha çekici hale getirmek, insanların yatırım yapması için biz, altyapısının çalışmalarına ağır ağır başlayacağız. Bu süreçte de Başkanımla birlikte oranın sanayisini ve planlamasını yapacağız. Ve inşallah işle ilgili sıkıntıları da azaltmak içinde çalışacağız” dedi.