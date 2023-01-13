Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 yılının ilk toplantısında 2022 yılı yatırımlarını ve 2023 hedeflerini meclis üyeleriyle paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “’Belediyecilikte iz, hizmetinizdeyiz’ anlayışıyla 2023’te de iz bırakan hizmetlerimizi sürdürmeye, Bursa için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 yılı olağan ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ‘Büyükşehir hizmetleri açısından’ 2022 yılının genel bir değerlendirmesini yapan Başkan Aktaş, 17 ilçede 600’ü aşkın şantiyede ulaşım ve altyapı başta olmak üzere kentte yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarla 2022’yi dolu dolu geçirdiklerini vurguladı. Özellikle ulaşıma nefes aldıracak yatırımlara ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Kent merkezinde Acemler ve Mudanya kavşaklarına nefes aldıracak köprü, bağlantı yolları, otopark ve tüp geçidi hizmete açtık. Yunuseli ve Emek bağlantı yollarını tamamladık. Şehir Hastanesi bağlantı yolunu da hizmete hazır hale getirdik” diye konuştu.

ÖNCELİK ULAŞIM YATIRIMLARINA

Performans odaklı hazırladıkları 2023 yılı bütçesinde yüzde 22 ile yatırımlarda aslan payını yine ulaşıma ayırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, bu yıl ulaşıma 2 milyar 361 milyon 592 bin 500 liralık yatırım yapmayı öngördüklerini kaydetti. Raylı sistemlerde Emek-Şehir Hastanesi hattının bu yıl tamamen, inşaatına başlanacak Üniversite-Görükle metro hattını da yüzde 30’lar seviyesinde tamamlamayı öngördüklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Yine ulaşım yatırımları kapsamında Acemler-Hürriyet Yunuseli Bağlantı Köprüsü, YHT-Mudanya Yolu Katlı Kavşağı, Demirtaş OSB Bağlantı Yolu, Beşyol Kavşağı Bağlantı Kolları, Avrupa Konseyi Bulvarı ve 11 Eylül Bulvarı Kavşak Düzenlemesi, Balıklıdere Köprüsü ve Nilüferköy–Geçit Bağlantı Köprüsü ile Yeniceabat–Alman Kanalı Bağlantı Yolunun tamamlanmasını planlıyoruz. Şehrimizin muhtelif yerlerindeki mevcut yolların kalitesinin artırılması ve yeni yolların açılmasıyla ilgili olarak da 500 bin ton asfalt dökümü, 480 kilometre sathi kaplama ve 500 bin metrekare parke temini yapmayı hedefledik” şeklinde konuştu.

İZ BIRAKMAYA DEVAM

Başkan Aktaş, ulaşım ve altyapı çalışmalarının yanında kentsel dönüşüm, çevre, kültür-turizm, sağlık-sosyal hayat, spor ve eğitim gibi projeleri bir bir hayata geçirerek 2023 yılında da iz bırakan hizmet anlayışına devam edeceklerini vurguladı. Başkan Aktaş, “Gerek merkezi hükümetimizin destekleri, gerek büyükşehir kaynakları, gerekse de hayırseverlerin katkılarıyla Bursa’yı yaşamaktan daha fazla keyif alınan bir kent haline getirmek için canla başla çalışıyoruz. Ulaşım ve altyapı başta olmak üzere, hayatın her alanına dokunan yatırımlarımıza bu yıl da devam edeceğiz. Tabii 2023 yılı ile birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılına adım attık. Bu yıl aynı zamanda “Türkiye Yüzyılı”nın da başlangıcıdır. Türkiye yüzyılı, milletimize hizmet çıtasının en üst seviyeye çıkarıldığı, bir borcun ifası yolunda aşkla başlatılan gayrettir. Bursa olarak Türkiye Yüzyılı’na hazırız. ‘Belediyecilikte iz, hizmetinizdeyiz’ anlayışıyla “Türkiye Yüzyılı”na damga vurmak için Bursa’yı hak ettiği seviyeye çıkarmaya, 2023’te de iz bırakan hizmetlerimizi sürdürmeye, Bursa için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AYIN VATANDAŞLARI

Meclis toplantısında, 2023 yılının ilk ayın vatandaşı uygulaması da gerçekleştirildi. 40 yıldır kendisini hayır işlerine adayan, caminin deposunu hayırseverlerin desteğiyle mağazaya çevirip ihtiyaç sahiplerine kucak açan Osmangazi Hamza Güvenli Camii Dernek Başkanı Asım Çakır, yılın ilk ayın vatandaşı oldu. Çakır’a plaket ve hediyelerini Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan verdi.

Bu yıl 19’uncusu yapılan İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri çerçevesinde düzenlenen yarışmada 4 ayrı kategoride 8 altın madalya kazanan Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık MYO Aşçılık Programı öğrencileri de ayın vatandaşı seçildi. Aldıkları madalyalar ile Bursa’yı gastronomide de öne çıkaran gençlere plaket ve hediyeleri Başkan Alinur Aktaş tarafından verildi.