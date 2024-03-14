Programda konu hakkında açıklama yapan Başkan Alinur Aktaş, “Her bir emeklimize Ramazan ve Kurban Bayramında 1500 TL’lik alışveriş imkanı. Arzu ettikleri kalemde bunu kullanabilirler. Kartlarına, hesaplarına yükleniyor. 15 Mart’a kadar müracaatlar devam ediyor. Aynısı Kurban Bayramından öncede yapılacak. 1500 TL hesaplarına yüklenecek. Şuan başvurularda 60 bini geçtik. Kurban bayramında rakam 2 bin -2 bin 500 TL’lere de çıkabilir” dedi.

SU, ULAŞIM VE SOSYAL TESİSLERDE İNDİRİM

Emekliler için yaptıkları çalışmalara da değinen Aktaş, “Emeklilerin maden hayatına dokunmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım. Ama 65 yaş altında böyle bir imkan yok. Hangi yaşta emekli olursa olsun maddi durumu ne olursa olsun emekli olan herkese ulaşımda yüzde, su faturalarında yüzde 25 ve beraberinde sosyal tesislerin tamamında yüzde 25 indirim. 709 bin emeklimiz var. 500 TL su faturası gelen bir emekliyi 125 lira indirim demektir. Bu örnekle 12 ayda 1500 TL su faturasından indirim sağlamaktır” dedi.

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde verilecek yardımlardan faydalanmak isteyen emekliler aşağıdaki linki tıklayarak başvuruda bulunabilir;

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