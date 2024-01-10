Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Merinos AKKM'de Bursalı gazetecilerle bir araya geldi.

Düzenlenen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve basın mensupları katıldı.

Alinur Aktaş'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle;

"Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum. Çok zor bir görev icra ediyorsunuz. Bana ne olmak isterdiniz dediğinizde onlardan birine gazetecilik diyorum. Toplumu aydınlatma sorumluluğu çok zor bir iş. Gelişen teknoloji ile birlikte bilginin çok daha hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Eskiden biz haberleri 2 gün sonra görüyorduk artık o olayın 30 saniye sonra, bir dakika sonra bütün dünyaya yayılmaması için hiçbir gerekçe yok. Bazen doğru habere ulaşmak ne kadar mümkün? Gazeteciliğin de önemi burada ortaya çıkıyor. Bu vesileyle siz basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bugün milletvekillerimiz ve İl Başkanımız ile sizlerle bir araya gelmek istedik. Kısa bir süre önce ilan edilen adaylık sürecimle ilgili de sizi bilgilendirmek istedim."

"Tek rakibimiz kendimiziz "

"Geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin ve Cumhur İttifakının Bursa Büyükşehir adayı olarak açıklanmasına da değinen Başkan Aktaş, seçimlerde tek rakibinin kendileri olduğunu vurguladı. Aktaş "“Bu seçimlerde de tek rakibimiz kendimiziz. Eleştiri ve haksız saldırı için mesai harcıyorlar, halkımızın lafa değil icraata ihtiyacı var. Asılsız ithamlara başladılar bile, halkımızın 6 yıllık belediye en borçlu belediye olarak gösterilmeye çalışıyor. Küresel ekonomik sorunlar bütün ülkeyi etkiledi tüm bunlara rağmen hiçbir soruna bizi ilgilendirmiyor demedik. Bir konuyu daha düzeltebilir miyiz diye çabaladık. Biz laf üretmiyoruz, icraat yapıyoruz. Rakamlarla da çok net ortaya çıkıyor.” dedi.

"Halkımızın lafa değil icraata ihtiyacı var"

Aldığım sorumluluğun ve emanetin farkındayım. 31 Mart seçimlerinin de hem Cumhur İttifakı hem de partimiz adına doğru sonuçların alınması olmazsa olmazımız. Yoğun ve zorlu adımlarla 6 yıldır yürüttüğümüz bu yolda aynı kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Heyecanlıyız, kararlıyız. Yeniden aday gösterilmemizin bilincindeyiz. Herkesi kucaklama iradesine sahip olmanız gerekiyor. Biz Bursa halkını, sorunlarını, çözümlerini biliyoruz, böyle bir ekiple çalışıyoruz. Oluşturduğumuz ekiplerle, 2009-2024 aralığı itibarıyla Bursalıların hayatına değer katacak projelerle, ayağı yere basan projelerle ne anlatmak istediğimizi ortaya koyacağız. Bu seçimlerde de tek rakibimiz kendimiziz. Hizmet yerine provakasyon üreten insanlar var karşımızda. Halkımızın lafa değil icraata ihtiyacı var. Yeri geliyor onların veremediği hizmeti de biz veriyoruz. Yerel seçimler yaklaşıyor. Asılsız ithamlarla başladılar. Yalan dolan bilgilerle halkımızın zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Şimdilerde de Türkiye'nin en borçlu belediyesi olarak lanse etmeye çalışıyorlar bizi.

"Yeşil alanlara birahaneler açtırarak neler yaptığını bütün Bursalılar biliyor"

"Pandemi süreci 2 yıl ülkemizi ve dünyayı kasıp kavurdu. Gazze'de devam eden olaylar, küresel ekonomik olaylar, deprem felaketi, Rusya-Ukrayna savaşı, seller, yangınlar ülke ekonomisini etkiledi. Tüm bunlara rağmen hiç mazeret üretmedik. El ele vererek bir taşın üzerine taş koymanın hesabıyla hareket ettik. Biz laf üretmiyoruz icraat üretiyor, sorunlarımızı dile getiriyoruz. 1.34'tü borcumuz ben Belediye Başkanı olduğumda. Şu anda 0.34 bütçe oranına göre. İftira atan, yalan söyleyen, kamuoyunu etkilemeye çalışanlara karşıyız. Dün basın mensupları arkadaşlarımızı toplayarak tüm içtenliğiyle süreci anlatmaya çalıştım. Bir grup CHP'li yaptığım o kadar açıklamaya rağmen yalan ithamlarla açıklama yapıyor. Yeşil alanlara birahaneler açtırarak, restoranlar açtırarak neler yaptığını bütün Bursalılar biliyor. Rakamları da abarta abarta söylemleriyle şahsımı ve kurumumu itham etmeye çalışıyorlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Yalın belediyecilikten bahseden kuruma haksızlıktır bu. Allah'a hamdolsun biz kilometrelerce Kars'a kadar gidecek alt yapı çalışmaları yapmışız. Geçen seçimlerde olduğu gibi aynı kararlılıkla yolumuzda ilerleyip, Bursa'ya değer katmaya devam edeceğiz. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Biz de 3 ay önceden belediye başkanı ilan etmiyorlar. Maharetli olmanız gerekiyor. El birliğiyle 17 ilçe başkanımız belli olmamasına rağmen sorunsuz, sıkıntısız süreci önce son müracat tarihine kadar sonra da ramazan ayı öncesi yapacağımız lansmanla gece gündüz yapacağımız çalışmalarla derdimizi heyecanımızı anlatmaya çalışacağız."